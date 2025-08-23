De La Redacción

Sábado 23 de agosto de 2025, p. a27

La fiesta que la Liga Mx Femenil y el Barcelona prepararon para cientos de aficionados en el estadio Universitario, en Nuevo León, se prolongó dos horas más de lo previsto.

Una tormenta eléctrica, fallas en el alumbrado y la lesión de Charlyn Corral, quien salió del terreno de juego con una herida en el rostro, marcaron el partido de exhibición que las azulgranas ganaron en penales 4-3 (2-2 en los 90 minutos) al equipo de estrellas del circuito mexicano.

Para salvaguardar la integridad de las jugadoras, las autoridades del torneo retrasaron dos horas el inicio de las acciones debido a la presencia de rayos y truenos en los alrededores del recinto de Tigres.

Los dos equipos, al igual que cientos de personas ubicadas en las gradas, regresaron a los pasillos y permanecieron ahí hasta que el sonido local confirmó la reanudación del encuentro luego de la intensa lluvia.

La delantera de Pumas, Stephanie Ribeiro, adelantó a las estrellas de la Liga Mx Femenil a los 27 minutos, en una acción en la que anticipó a las defensoras y remató de derecha a las redes.