Las blaugranas se llevan el amistoso en penales
Sábado 23 de agosto de 2025, p. a27
La fiesta que la Liga Mx Femenil y el Barcelona prepararon para cientos de aficionados en el estadio Universitario, en Nuevo León, se prolongó dos horas más de lo previsto.
Una tormenta eléctrica, fallas en el alumbrado y la lesión de Charlyn Corral, quien salió del terreno de juego con una herida en el rostro, marcaron el partido de exhibición que las azulgranas ganaron en penales 4-3 (2-2 en los 90 minutos) al equipo de estrellas del circuito mexicano.
Para salvaguardar la integridad de las jugadoras, las autoridades del torneo retrasaron dos horas el inicio de las acciones debido a la presencia de rayos y truenos en los alrededores del recinto de Tigres.
Los dos equipos, al igual que cientos de personas ubicadas en las gradas, regresaron a los pasillos y permanecieron ahí hasta que el sonido local confirmó la reanudación del encuentro luego de la intensa lluvia.
La delantera de Pumas, Stephanie Ribeiro, adelantó a las estrellas de la Liga Mx Femenil a los 27 minutos, en una acción en la que anticipó a las defensoras y remató de derecha a las redes.
Graham Hansen empató casi enseguida (28) y luego Aitana Bonmatí (58) remontó por el Barcelona, pero Irene Guerrero mandó con el 2-2 (81) a la definición por penales. Una vez ahí, las campeonas europeas mostraron su jerarquía y se llevaron la noche con el triunfo.
Este partido sirvió también a la afición regiomontana para despedir a la ex goleadora de Tigres, Jacqueline Ovalle, quien impuso récord como el fichaje más caro en el futbol mundial de mujeres al firmar con el Orlando Pride un contrato de 1.5 millones de dólares por dos años.
“Me hace mucha ilusión tenerlos aquí. Los quiero. Voy a seguir la liga mexicana desde donde me toque estar, no tengo palabras. Gracias por todo”, afirmó la seleccionada mexicana al final del partido, en un breve mensaje desde el círculo central a manera de despedida.
Los asistentes aplaudieron la actuación de los dos equipos, pese a la lluvia y adversidades varias, incluida la salida de Charlyn Corral y una patada de Mapi.