De Inglaterra a Turquía
Foto
Foto @Fenerbahce
 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de agosto de 2025, p. a11

El defensa mexicano Edson Álvarez llegó acompañado por su familia a Estambul, Turquía, para completar los exámenes médicos y las negociaciones de transferencia como nuevo refuerzo del Fenerbahce, dirigido por José Mourinho, que concretó un acuerdo de préstamo con el West Ham, informó el club de la liga turca. El seleccionado nacional arribó a Los Martillos en 2023 y firmará un contrato hasta 2028. Con este traspaso se convierte en el primer tricolor bajo las indicaciones del polémico estratega portugués, dos veces campeón de la Champions.

