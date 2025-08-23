De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. a11

En el contexto de los preparativos para el Mundial 2026, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de los gobiernos federal y de la Ciudad de México se reunieron en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) para fortalecer la colaboración, impulsar el deporte y promover la salud.

Durante la reunión, la comitiva visitó la Habitación Pelé del hotel de la CISS, donde se hos-pedó el futbolista brasileño antes de ganar la Copa del Mundo de 1970.