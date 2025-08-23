Deportes
Sábado 23 de agosto de 2025
IMSS fortalece colaboración con gobiernos rumbo a 2026
 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de agosto de 2025, p. a11

En el contexto de los preparativos para el Mundial 2026, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de los gobiernos federal y de la Ciudad de México se reunieron en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) para fortalecer la colaboración, impulsar el deporte y promover la salud.

Durante la reunión, la comitiva visitó la Habitación Pelé del hotel de la CISS, donde se hos-pedó el futbolista brasileño antes de ganar la Copa del Mundo de 1970.

Posteriormente, realizaron un recorrido por la Unidad Deportiva Independencia, la cual ofrece una amplia gama de actividades como box, natación, yoga, futbol, voleibol, taekwondo, acondicionamiento físico, y programas especializados para personas adultas mayores y con discapacidad.

