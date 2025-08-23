De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 9

La natación artística mexicana volvió a brillar a escala internacional con las dos medallas de oro obtenidas ayer en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se llevan a cabo en Paraguay.

Después de destacar en el reciente Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, celebrado el mes pasado en Singapur, donde obtuvo una presea de bronce, Diego Villalobos nuevamente subió al podio al conquistar en la justa panamericana, junto con Nayeli Mondragón, el metal áureo en dueto mixto, al ocupar el primer lugar en la rutina libre con 313.1167 puntos, casi 60 unidades más que sus más cercanos perseguidores.

En la competencia de dueto mixto rutina técnica, que se efectuó el miércoles, los tricolores también se colocaron en la primera posición con 217.3984 unidades, por lo que totalizaron una calificación de 530.5151 en sus dos pruebas.

La plata fue para los chilenos Theodora Garrido y Nicolás Campos y el bronce para los brasile-ños Eduarda Mattos y Bernardo da Silva.

La otra medalla de oro en natación artística llegó por conducto de Camila Argumedo y Daniela Ávila, quienes se coronaron en la categoría de duetos, tras ganar en la prueba de rutina libre con una puntuación de 240.3692. En la competencia de rutina técnica, que se llevó a cabo el pasado miércoles, las mexicanas también consiguieron el primer lugar, con 264.2933 unidades, por lo que en total lograron una calificación de 504.6625.

Las estadunidenses Anamaría Camero y Hyeonseo Ryou se quedaron con la plata y las canadienses Olena Verbinska y Charlie Breault se llevaron el bronce.