▲ La ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez, embajadora de la iniciativa, coloca una medalla conmemorativa a la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer durante la presentación, donde invitó a todos a participar. Foto @Cuartoscuro

Alma E. Muñoz y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 9

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó México imparable, un serial de cuatro carreras para impulsar a atletas indígenas y de bajos recursos.

Se trata de una iniciativa de la ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez y de la también atleta Mirna Beatriz de la Cruz para promover la inclusión, el turismo, economías locales, celebrar la diversidad cultural y reconocer el valor de las raíces indígenas.

Las justas deportivas, en las que participarán alrededor de 80 atletas indígenas de diferentes comunidades originarias, se realizarán en Palenque, Chiapas, el 14 de septiembre; Ciudad de México, 7 de diciembre; Oaxaca, 22 de marzo de 2026, y Chihuahua, 7 junio siguiente.

Lorena Ramírez, embajadora de México imparable, invitó a todos los corredores a participar en estas justas deportivas y compar-tió que “ahorita andamos en proyecto para impulsar la niñez”. Este plan “es muy bonito para dejar huella, sobre todo en la niñez”.

Sheinbaum Pardo resaltó que el nombre de la iniciativa “representa al pueblo rarámuri, imparable, resistente; a los pueblos originarios y a México que es imparable”.

De la Cruz Álvarez explicó que “fusiona deporte, identidad cultural, turismo consciente, impacto social. Cada carrera celebra la diversidad del país y conecta con sus raíces recorriendo territorios emblemáticos”.

Vamos a lograr que sea “auto-sustentable, visitaremos cada rincón de México. Somos un país muy fuerte y por eso estamos aquí”.

Precisó que los recursos por “las inclusiones, los patrocinios, se van a reinvertir en un impacto social, incluyendo becas deportivas, actos culturales gratuitos para fortalecer el tejido comunitario, apoyos en salud, educación, infraestructura ligera en iniciativas sostenibles”.