▲ La voz de Madeleine Peyroux condensa la hondura del blues, la quintaesencia de la poesía y la elegancia del jazz clásico. Foto Portada de su álbum Let’s walk y Wikipedia

Sábado 23 de agosto de 2025, p. a12

El nuevo disco de Madeleine Peyroux (Athens, Georgia, Estados Unidos, 1974) es la coronación de una voz. Porque toda voz tiene una historia, o varias: la que cuenta ella misma y las que se cuentan de ella. Es la voz cantante y la voz de los demás. Esta vez, la voz de Madeleine llega a su trono. Se entroniza y entronca en truenos, trinos y trasiegos. La voz de las mil y un voces, besos y venturas.

El Disquero ha reseñado uno a uno los discos de Madeleine Peyroux, hija de hippies: del hogar de izquierda manó maná a trasmano, aprendió el arte de la música y emprendió la fuga. Su vida es un hato de aventuras.

Luego de su primer álbum, Dreamland, de 1996, tuvo problemas de salud. De hecho, perdió la voz. Y entonces ella decidió perderse en la inmensidad. Desapareció durante años, seis, ocho, y desde ahí se tejen leyendas a su alrededor: que si compró una furgoneta y recorrió su país en busca de su familia tan extensa; que si en realidad se fue a París a cantar en las calles del Barrio Latino con los clochards; que si andaba en Nueva York, cantando en las calles y trabajaba como mesera en bares. La voz de las mil y un leyendas.

Más tarde, una compañía de discos se aprovecharía de ella para crear a su vez nuevas historias. La desaparecieron mientras estaba perfectamente localizable. Lo cierto es que su voz condensa la hondura del blues, la quintaesencia de la poesía, la elegancia del jazz clásico.

Es poseedora de un estilo, inconfundible a pesar de la leyenda más socorrida a su alrededor: hay quienes quieren nombrarla la Billie Holiday blanca porque su voz, en sus primeros discos, se parece mucho a la de aquella existencia atormentada.

Los discos genéricos que conllevan el término best of vienen bien al caso para presentar la voz de Madeleine Peyroux: en 2016 se publicó el volumen titulado The Best of Madeleine Peyroux, con el subtítulo Keep me in your heart for a while.

Ese compendio ilustra la ruta que ha recorrido la de la voz: un paisaje variopinto con pasajes harto interesantes. Comienza con la pieza Don’t wait too long, extraída del disco que la hizo una celebridad: Careless love, de 2004. La siguiente pieza muestra la orientación inequívoca de su voz: You’re gonna make me lonesome when you go, de Bob Dylan.

Y es que glosar, versar, discernir y ofrecer sus propias versiones de creaciones de autores que le importan, forma parte del estilo y personalidad de Peyroux. Es por eso que quiso darnos su interpretación de Dance me to the end of love, de Leonard Cohen, por su conocimiento y amor a la poesía: hazme bailar/ álzame como la rama del olivo:

Dance me very tenderly

dance me very long

Esa comprensión de la naturaleza humana la llevó a territorios más profundos cuando hizo su lectura de Love in vain, un clásico de la autoría de otra leyenda: Robert Johnson (1911-1938), que hizo brillar a estrellas como los Rolling Stones, cuando hicieron del blues su casa.

Los discos de Madeleine Peyroux poseen encanto irresistible, como el álbum titulado Standing on the rooftop, que materializa la intención declarada de “experimentar con sonidos más duros, incluso sonidos que puedan resultar feos, en búsqueda de algo más salvaje y crudo que la voz que tengo”.

Voz quemadura

Para lograr su cometido, Madeleine pidió ayuda a uno de sus maestros, el gran Allen Toussaint, y también se asoció con Bill Wyman, quien tomó la sabia decisión de abandonar la banda pletórica del ego de Mick Jagger y Keith Richard, los Rolling Stones.

Madeleine es una cantante que ama la sencillez, la ternura, el acto de pensar. Vaya, hasta temor le infunden los espacios gigantescos como los estadios y por eso prefiere ofrecer conciertos en lugares casi domésticos.