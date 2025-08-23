▲ Maritza López y John O’Leary en el 26 Encuentro Nacional de Fototecas, en el Museo Nacional de Antropología. Foto Germán Canseco

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 5

“Me siento como ganando el Óscar”, dijo en tono juguetón Maritza López al recibir este viernes la Medalla al Mérito Fotográfico, que le fue conferida junto a John O’Leary por el Sistema Nacional de Fototecas (Sinafo), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Con ese guiño, la reconocida fotógrafa (Ciudad de México, 1949) comenzó su discurso de agradecimiento en el que hizo un breve repaso de sus casi seis décadas de carrera, la cual, según reconoció, “ha estado marcada por una gran versatilidad que, en ocasiones, no ha sido muy bien vista”.

Relató que empezó su trayectoria muy joven, con imágenes del Ballet Nacional y las clases de danza de Guillermina Bravo. Más tarde, dijo, se adentró en el fotoperiodismo en Cuba y Nicaragua, y vivió de lleno la “excelente época de las revistas en México” en los años 70, con títulos como Revista de Revistas, Claudia y Siete.

Tras recordar que en ese entonces la presencia femenina en la fotografía era escasa, Maritza López resaltó que tuvo la fortuna de debutar en el fotoperiodismo en la primera de aquellas publicaciones –dirigida por Vicente Leñero–, con un reportaje realizado junto a su amigo el escritor Cuauhtémoc Zúñiga, que le valió la portada.

Después vinieron años de intensa publicación en diversos medios, agregó, hasta su llegada a mediados de los años 70 a la revista Eros, que alcanzó apenas 10 números antes de ser censurada por Fausto Zapata.

En ella inició en forma su trabajo con el desnudo, de la mano de Aníbal Angulo, y años después, en 1981, participó en la edición del libro Sueños privados y vigilias públicas, impulsado por el promotor cultural Ignacio Toscano en la Universidad Autónoma Metropolitana.

En esa obra, indicó, compartió espacio con “varias estrellas” de la fotografía como Gabriel Figueroa, Gerardo Suter, Laura Cohen, Lourdes Almeida, Rogelio Cuéllar y Flor Garduño. “Este libro tuvo mucho éxito y nos los han plagiado por todos lados, sin dar crédito a los autores”.

Tras esa etapa, contó que su quehacer se volcó su labor de estudio, con mucho trabajo de portadas de discos, retratos de personajes y “los famosos calendarios” de Gloria Trevi, de 1992 a 1996, que, asumió, “fueron muy polémicos y pues, un poco, me congelaron y me metieron al clóset”.

No obstante, apuntó, siguió publicando en proyectos universitarios, portadas de libros y nuevos proyectos editoriales. Entre ellos, dos volúmenes sobre Guillermina Bravo, otro con Artes de México y uno más que le dio “mucho gusto hacer”: Músculo corazón. Masculinidades en México, junto con Rogelio Cuéllar y María Luisa Passarge, Hay uno más de danza, en colaboración con Rosario Manzanos.