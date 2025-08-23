▲ Retablo de la Independencia de México, de Juan O’Gorman, pintado entre 1960 y 1961, en el Museo Nacional de Historia. Foto Germán Canseco

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025

Hay que romper el mito de que “en México sólo existen tres grandes muralistas”, afirmó el pintor Gustavo Monroy durante el conversatorio dedicado a Juan O’Gorman (1905-1982), celebrado este miércoles en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

Monroy, moderador del diálogo, subrayó que nuestro país ha contado con numerosos creadores de relevancia y que O’Gorman se encuentra entre ellos, “un artista cuya obra sigue vigente y establece un diálogo constante con la contemporaneidad. “A diferencia de otros exponentes de su generación, él fue arquitecto y retratista. Su mirada es compleja, y su legado continúa hablándonos”, añadió.

La jornada comenzó con un recorrido por la Sala 6, guiado por Salvador Rueda Smithers, titular del Museo Nacional de Historia (MNH), donde se contempló el Retablo de la Independencia (1960-1961), fresco de 4.40 metros de alto por 15.69 de ancho, que condensa 30 años de historia mexicana, desde la noche del virreinato hasta el amanecer de la República.

Smithers destacó que aunque el aniversario se cumplió el pasado 6 de julio, la celebración “es atemporal. Se trata de recordarlo todo el año. Sus obras nos invitan a pensar, a reconstruir la historia desde la mirada de un creador”.

En la Sala Madero se encuentran el Retablo de la Revolución. Sufragio efectivo, no reelección (1968) y El feudalismo porfirista (1970-1973), frescos que relatan la transformación social y política del país con precisión museográfica.

El titular del MNH subrayó en entrevista con La Jornada que O’Gorman “concebía sus creaciones como lecciones visuales: personajes, paisajes y edificaciones se ensamblan para narrar la historia de manera simultánea y unifican la épica de la independencia y la revolución mediante un lenguaje estético que aún sorprende por su modernidad.