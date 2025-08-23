Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 26

El grupo parlamentario de Morena tendrá entre sus prioridades el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia este 1º de septiembre, la reforma para prohibir la publicidad de alcohol en dos kilómetros a la redonda de escuelas, hospitales y centros de recreación.

La representante de la asociación Salud Justa, Yahaira Ochoa, y el diputado morenista Fernando Zárate advirtieron que 43 mil 369 personas presentaron alguna lesión al estar bajo los efectos del alcohol en la ciudad tan sólo en 2023.

El legislador refirió que en seis años, el registro suma más de 2 millones de accidentes viales, 101 mil de los cuales estuvieron relacionados con el abuso en el consumo de alcohol.

De enero a septiembre de 2024, agregó, los servicios de salud atendieron a 36 mil 991 personas con lesiones relacionadas con el consumo de alcohol, y de enero a octubre del mismo año se reportaron 18 mil 106 consultas en urgencias por abuso de la sustancia etílica.

El riesgo que se busca prevenir, señaló, es el de prevenir siniestros mortales al conducir, que es 17 veces mayor en una persona que ha bebido alcohol.

Ochoa Ortiz refirió, por su parte, que una de cada tres mujeres que sufrió agresiones de su pareja declaró que ésta se encontraba bebiendo alcohol. En el mismo sentido, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares muestra una correlación directa entre el consumo de alcohol por parte de los agresores y los actos de violencia contra las mujeres.