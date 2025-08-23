Sábado 23 de agosto de 2025, p. 26
Las fuertes lluvias afectaron de nueva cuenta a los capitalinos la tarde y noche de este viernes con encharcamientos graves en las zonas oriente y sur que casi paralizaron el tránsito vehicular.
La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil activó una triple alerta por la persistencia de las precipitaciones. En Azcapotzalco emitió una alarma roja; en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan, naranja, mientras para el resto se mantuvo la amarilla.
Al oriente de la capital, en la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía de Iztapalapa, la satu-ración de la red de drenaje de la zona provocó inundaciones de hasta un metro de altura en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade. Debido a la concentración de agua, un grupo de locatarios de la zona cerraron la circulación a vehículos pesados con mantas de color amarillo y negro en las que se leía “Prohibido el paso, disculpe las molestias”, a fin de evitar que el oleaje provocado por el paso de camiones y tráileres afectara las mercancías e instalaciones de sus negocios.
Las anegaciones en la colonia Reforma Política provocaron que los comercios ubicados a las orillas de Eje 8 Sur, a la altura de Palmitas, cerraran sus persianas para evitar que el agua ingresara a sus locales. En poco tiempo el líquido rebasó el nivel de las aceras y los autos lograban circular por un solo carril.
Sobre Poniente 150 y Norte 45, en colonia Industrial Vallejo, de la alcaldía Azcapotzalco, la circulación de vehículos se redujo al mínimo debido a la concentración de agua en la vialidad.
Aquellos que se animaban a transitar por la zona bajaron la velocidad y pasaban de uno en uno para evitar el oleaje que provocaba el paso de los autos.
En la carretera federal Picacho-Ajusco, ubicada en la alcaldía Tlalpan, el agua alcanzó alrededor de 50 centímetros de altura en el bajo puente de Periférico Sur. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bloqueó la circulación en la zona con una patrulla, a fin de evitar que la corriente y la inundación dejara varados los vehículos.
Autoridades capitalinas informaron que las lluvias continuarán durante las primeras horas de hoy.