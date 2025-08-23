▲ En calzada Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, comerciantes bloquearon el paso a vehículos pesados para evitar que salpicaran agua a sus locales. Foto La Jornada

Las fuertes lluvias afectaron de nueva cuenta a los capitalinos la tarde y noche de este viernes con encharcamientos graves en las zonas oriente y sur que casi paralizaron el tránsito vehicular.

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil activó una triple alerta por la persistencia de las precipitaciones. En Azcapotzalco emitió una alarma roja; en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan, naranja, mientras para el resto se mantuvo la amarilla.

Al oriente de la capital, en la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía de Iztapalapa, la satu-ración de la red de drenaje de la zona provocó inundaciones de hasta un metro de altura en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade. Debido a la concentración de agua, un grupo de locatarios de la zona cerraron la circulación a vehículos pesados con mantas de color amarillo y negro en las que se leía “Prohibido el paso, disculpe las molestias”, a fin de evitar que el oleaje provocado por el paso de camiones y tráileres afectara las mercancías e instalaciones de sus negocios.