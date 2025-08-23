Elba Mónica Bravo

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 26

Un hombre retenido contra su voluntad fue rescatado por policías en un punto de revisión del Programa Conduce sin Alcohol instalado en el cruce de las avenidas Ribera de San Cosme e Insurgentes Norte, en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. Dos de los responsables del ilícito fueron aprehendidos y presentados ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Antisecuestro, informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

El jefe de la policía capitalina relató que los uniformados marcaron el alto a un vehículo color negro para realizar las pruebas de alcoholemia cuando el sujeto que viajaba como copiloto bajó del auto y se fue corriendo para intentar huir, mientras el conductor permaneció al volante.

El ciudadano que viajaba en el asiento trasero del automóvil y víctima del posible ilícito pidió auxilio a los uniformados, a quienes expresó que fue detenido al salir de su trabajo, agredido físicamente y obligado a subir al coche “donde lo llevaban en contra de su voluntad y bajo amenazas”.

Los oficiales detuvieron al conductor, un sujeto de 48 años, en tanto que el hombre, de 18 años, que viajaba como copiloto y que intentó darse a la fuga, fue alcanzado y aprehendido por los uniformados. Posteriormente, una mujer –que dijo ser prima de la víctima– expresó en las primeras entrevistas con los uniformados que recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que tenían retenido a su familiar y amenazaron con privarlo de la vida si no accedía a realizar un depósito de dinero.

La prima de la víctima, una mujer de 30 años, indicó a los oficiales que entregó el dinero en una cuenta bancaria que le fue proporcionada por mensaje de texto.