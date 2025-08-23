De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 25

El gobierno de la Ciudad de México emitió una convocatoria a instituciones financieras para la contratación de un crédito por 2 mil 505 millones pesos, pagaderos a 10 años, que se utilizarán en inversión pública y para el refinanciamiento de deuda.

El documento, firmado por el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, establece que el perfil de amortizaciones de capital mensuales, consecutivas y crecientes deberá ser de 3 por ciento, con un periodo de gracia de seis meses para el pago de capital.

Al señalar como fecha tentativa para la firma de contrato el 4 de septiembre, la dependencia indicó que se deberán especificar, en caso de que existan, todos los gastos adicionales y contingentes del financiamiento a efecto de que sean considerados en el proceso de evaluación.

El banco que resulte adjudicado deberá garantizar la completa disponibilidad del personal involucrado en la operación, desde la presentación de la oferta hasta la fecha de disposición, así como en el seguimiento de las condiciones y reporte de información del crédito cuando la Secretaría de Administración y Finanzas lo solicite durante la vigencia del mismo.