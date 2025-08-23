De La Redacción

Sábado 23 de agosto de 2025

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México clausuró 17 minas ilegales, dedicadas a las extracción de materiales como tezontle, basalto y arena en suelo de conservación de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Lo anterior, durante un operativo en el que se repusieron sellos a siete yacimientos que ya habían sido cerrados con anterioridad, pero que pese a ello continuaron operando, al tiempo que se determinó la clausura de otros 10, sin que se reportaran incidentes ni personas detenidas.

Al señalar que en la capital del país no existe ninguna autorización para la extracción de materiales pétreos utilizados por la industria de la construcción, la dependencia precisó que las minas clausuradas se ubican en la Sierra de Santa Catarina, una franja volcánica que converge entre Tláhuac e Iztapalapa.

Cabe mencionar que en 2019, la secretaría ya había clausurado minas en la zona con razón social Tetecón, Las Mesas, Xaltepec, La Estancia, El Volcán, Buenavista y Tlatzala por no contar con los permisos correspondientes; en ese momento incluso se determinó prohibir dicha actividad.