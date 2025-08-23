Ángel Bolaños Sánchez

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 25

Reparaciones mal realizadas o ina-cabadas en socavones ocasionados por fracturas en la red del drenaje han obligado a la comunidad de la colonia Bramadero Ramos Millán, en Iztacalco, a tomar medidas para prevenir accidentes de automovilistas y peatones que circulan por las vialidades o a tener que soportar cierres prolongados de sus calles.

Socavones y daños en la carpeta asfáltica aparecen de un día para otro o se van formando de poco a poco, dicen vecinos y comerciantes de la calle Oriente 108, donde el pasado 8 de julio se formó una oquedad a mitad del arroyo vehicular, en el cruce con Sur 157; se hizo la reparación, se tapó el hoyo, pero a los 15 días apareció otro sobre la misma vialidad, a 60 metros de allí.

En este último se debió llevar a cabo una obra mayor de sustitución de un tramo de alrededor de 30 metros del colector, pero a más de tres semanas de que se dieron por concluidas las reparaciones, la obra permanece inacabada, aún quedan montículos de tierra y se mantiene cerrada la vialidad contigua al mercado público Bramadero, con una barrera vial rotulada con el acrónimo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, hoy Secretaría de Gestión Integral del Agua, y de un lado y del otro con un fragmento del tubo de polietileno que se usó para reparar el colector.

Muy cerca de allí, en la esquina de Sur 159 y Oriente 106, un hoyo que había sido reparado hace unos seis meses comenzó a formarse de nuevo. Ya tiene una profundidad de 40 centímetros aproximadamente, rellenado con algunos tabiques para evitar la caída abrupta de los vehículos que no lo logran esquivar, pero no ha sido suficiente para evitar accidentes, comentó Yolanda, quien labora en uno de los locales comerciales en ese crucero.