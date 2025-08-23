Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 24

Francisco N El Paco, uno de los 13 detenidos por su relación con el crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue identificado como uno de los subordinados del jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la capital, revelan las investigaciones.

El Paco es presunto integrante de Los Rodolfos y Los Dilan, organizaciones que estrecharon lazos con El Tatos, cabecilla del CJNG, de quien se tiene imagen, y mantienen hegemonía en el sur de la ciudad.

Bajo esta hipótesis, las investigaciones se concentran en Xochimilco y Tláhuac con miras a localizar a El Tatos, contaron fuentes de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJ.

Imágenes muestran gorras bordadas con logotipos del CJNG y, por debajo, el apodo del jefe de plaza.

El Paco aparece en los videos recuperados de un circuito privado del 14 de mayo, mientras seguía a las víctimas. Al no ejecutar el crimen ese día, porque Ximena no recogió a José, el sujeto usó la misma ruta del 20 de mayo, cuando se cometió el doble homicidio.

Las investigaciones se focalizan en las alcaldías mencionadas, donde algunas personas podrían aportar datos para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. Ya se han solicitado más órdenes de cateo para detener a los sospechosos.