Josefina Quintero M

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 24

Siete de las 13 personas detenidas por su relación con los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, fueron presentadas ante jueces de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

En las tres audiencias realizadas en las salas orales de los juzgados del Reclusorio Norte, los impartidores de justicia determinaron la prisión preventiva de los imputados y su vinculación a proceso por delitos de narcotráfico, narcomenudeo y posesión ilegal de tarjetas de circulación.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa la investigación que le permita identificar la participación de cada uno de los implicados en el homicidio de los funcionarios.

En la audiencia donde Francisco N y Norma N fueron presentados, el impartidor de justicia determinó vincularlos a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, además de ordenar la prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, al tratarse de delitos no correspondientes al fuero común, el juez de control declinó la competencia de su homólogo federal, quien se encargará de resolver el plazo de la investigación complementaria.

Ayer, pasadas las 13:00 horas, dieron inicio las audiencias. En la primera diligencia, el impartidor de justicia dictó prisión preventiva oficiosa a Arturo N por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, así como tenencia indebida de tarjetas de circulación y narcotráfico.