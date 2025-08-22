Sociedad y Justicia
Por homicidio, CNDH emite recomendación a la Armada
 
Periódico La Jornada
Viernes 22 de agosto de 2025, p. 31

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió ayer la recomendación 187VG/2025 a la Secretaría de Marina, tras acreditar que elementos navales emplearon uso excesivo de la fuerza pública, en 2023, al intentar detener una embarcación de pescadores en la localidad de Las Lajitas, en Ahome, Sinaloa, donde una persona falleció y dos más resultaron heridas. “La investigación acreditó violaciones graves a los derechos humanos a la vida, en agravio de una persona, y a la integridad personal de dos víctimas directas –una de ella adolescente al momento de los hechos–, y dos más indirectas”, agregó.

