Iván Evair Saldaña

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 31

Un juez federal impuso una sentencia de 106 años, dos meses y tres días de prisión a Fernando Sánchez Olivera o Jonathan Alexis Cabrera Rivera por el asesinato de dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en Puerto Vallarta, Jalisco, cometido en octubre de 2021. De acuerdo con la investigación, el sentenciado –entonces policía municipal de Manzanillo– estaba bajo custodia en instalaciones de la FGR en ese puerto turístico, cuando logró desarmar a uno de los elementos y abrió fuego contra los dos agentes, quienes murieron en el lugar. Tras la agresión, escapó y permaneció prófugo hasta que fue capturado en Colima en enero de 2022. La FGR informó que el Ministerio Público Federal acreditó la responsabilidad de Fernando Sánchez en los delitos de evasión de presos, robo, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, homicidio calificado en grado de tentativa y homicidio calificado consumado contra servidores públicos. Con esas pruebas, el juez dictó la sentencia que el ex policía cumplirá en el penal del Altiplano, estado de México.