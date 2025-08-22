De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 31

La Fiscalía General de la República (FGR) arrestó en Tamaulipas a Juan “R”, investigado por su probable participación en una red de trata de personas y pornografía infantil, que operaba a través de grupos de redes sociales con más de 4 mil integrantes. La detención, en la que colaboraron la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ocurrió en la colonia Ampliación Miguel Alemán, en Ciudad Victoria, tras cumplimentarse una orden de aprehensión. A través de la vocería de seguridad de la FGR en la entidad se informó que las indagatorias revelan que el detenido tenía relación con una red criminal que operaba en redes sociales, que sumaba 4 mil 477 miembros, y difundía un aproximado de 10 mi 259 imágenes y mil 531 videos con contenido de pornografía infantil.