Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 31

Muchas de las trabajadoras del hogar poco a poco se van convirtiendo en personal que brinda cuidados a infantes y a personas adultas mayores y con discapacidad, y lo hacen sin contar con la capacitación necesaria para desempeñar esas labores ni con un pago justo por esas tareas adicionales a lo acordado originalmente, plantea el análisis Trabajo del hogar y trabajo de cuidados: una distinción necesaria para avanzar en derechos, elaborado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Generalmente las personas empleadoras las contratan de palabra y para hacer cierto tipo de actividades, pero conforme empiezan el empleo van agregando tareas no pactadas, sin que exista consulta o diálogo explícito con ellas que permita redefinir los términos de lo acordado.

Esta práctica laboral es favorecida porque la mayoría no cuenta con un contrato firmado entre las partes, donde se estipulen las actividades que realizarán.

Así, se van agregando de manera paulatina obligaciones, sin que ellas tengan la posibilidad de valorar las implicaciones de llevarlas a cabo ni decidir no hacerlas, y sin que medie un diálogo sobre las repercusiones que esos cambios puedan generar.