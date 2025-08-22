E

n una sociedad completamente libre de prejuicios sexistas y de transfobia sería irrelevante que un mercenario del periodismo difundiera la especie de que una persona nacida con cromosomas XY hubiera optado por una identidad femenina, esto es, que fuera una mujer trans. Sería una revelación tan baladí como contar que un fulano o una fulana que nacieron con el pelo rubio se lo ha estado pintando de negro, o al revés; un chismorreo impúdico, pero irrelevante, sobre asuntos privados, más propio de un grupo de Whatsapp que de un medio informativo.

Pero Francia dista mucho de ser esa clase de sociedad desprejuiciada y cuando en 2021, una médium (Amandine Roy) y dos influencers (Natacha Rey y la estadunidense Candence Owens) divulgaron que Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, había nacido hombre, causaron una enorme excitación en los ámbitos conspiranoicos –antivacunas, complot mundial, terraplanistas, etcétera– y en círculos internacionales de ultraderecha –los cuales secundaron y amplificaron la especie–, abrieron al mandatario y a su esposa un flanco de escarnio y burlas por demás injusto y perverso y, por supuesto, ganaron un dineral.

No era la primera vez que una insidia de esta clase se esparcía sin control por las redes sociales; lo mismo le inventaron en su momento a Michelle Obama y a la ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern. Sin embargo, la manera heterodoxa en la que Emmanuel y Brigitte formaron pareja –el romance empezó cuando él era menor de edad y ella, ya cuarentona, era su profesora– facilitó la maledicencia, que actualmente se debate en una demanda por difamación en tribunales de segunda instancia y causó un daño político indudable al hombre que gobierna Francia. Él, un derechista a secas, ha perdido el apoyo de la ultraderecha, la cual se tragó el cuento de que en el Palacio del Elíseo hay una transgénero en papel de primera dama.

No es menos indecente el que algunos plumíferos y locutores mexicanos se hayan inventado que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, había adquirido la nacionalidad española y se aprestaba a habitar en una lujosa residencia en un barrio exclusivo de Madrid para acompañar a su hijo, Jesús Ernesto, quien supuestamente cursaría la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.

En cuestión de días, el pasquín franquista ABC de España retomó la “noticia”, la lanzó al mundo y muchos de los que aquí habían mantenido distancia ante el bulo se rindieron a él, lo consideraron acreditado por semejante medio y se dedicaron a analizar las razones por las cuales la académica y su vástago habrían decidido dar ese giro en sus vidas.