l 11 de agosto pasado, la secretaría ejecutiva de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) dio a conocer un comunicado en el que rechaza de manera contundente la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que se expresa en el ilegal y procaz anuncio de ofrecer una recompensa por información que permita atentar contra la integridad del presidente legítimo y constitucional, Nicolás Maduro Moros.
Asimismo, la REDH condena acusaciones infundadas y falaces de la fiscal general de ese país, Pamela Bondi, que pretenden relacionarlo, sin prueba alguna, con organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico. El canciller de Venezuela, Iván Gil, por su parte, indicó que “la fiscal, en vez de explicar su papel en encubrir los crímenes de Epstein (y las complicidades de Trump), inventa un cuento contra el presidente Nicolás Maduro y Venezuela, digno de una mala serie”.
Ante tales amenazas y violaciones de la legalidad internacional, el organismo –fundado en México en 2003 a iniciativa de intelectuales cubanos y mexicanos, entre los que destaca Pablo González Casanova, y que cuenta a la fecha con numerosos capítulos nacionales en el mundo–, expresa su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro, con el pueblo y el gobierno de Venezuela, así como con la militancia y dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el poder comunal y social, con todo el tejido sociopolítico que está empeñado en la construcción de la paz como eje de las relaciones internacionales y como forma de convivencia interna y externa.
En el comunicado se repudian enérgicamente todas las formas de injerencia, coacción y de incitación a la violencia que el gobierno de Estados Unidos impone y promueve, y alerta sobre una nueva ofensiva injerencista contra la revolución bolivariana de Venezuela.
Se da a conocer que, en días recientes, se neutralizaron varios atentados terroristas, como el que se pretendía perpetrar en Plaza Venezuela, en Caracas, y se descubrieron arsenales de armas y explosivos con fines desestabilizadores.
Precisamente el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el pasado jueves 14 de agosto la captura de 15 personas, una de ellas en territorio colombiano. En una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que los funcionarios de seguridad del Estado desmantelaron el plan luego de hacer seguimiento a un ciudadano que dejó abandonado un bolso, que presuntamente contenía los explosivos.
“Yo quiero decirle a nuestro pueblo que a pesar de esos intentos puede tener la tranquilidad, la seguridad, la certeza, que el gobierno nacional trabaja incansablemente y los organismos de seguridad del Estado, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trabajan incansablemente para garantizar la paz, la seguridad de cada venezolano”.
El ministro Cabello vinculó este presunto plan con Estados Unidos, así como con la líder opositora María Corina Machado. Además, dijo que se planificó desde Colombia, pero aclaró que el gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene relación. (eluniverso.com).
La Red en Defensa de la Humanidad exige respetar la normativa internacional que garantiza la soberanía y la autodeterminación de los pueblos como elementos centrales de la convivencia entre los países y llama a todos los pueblos del mundo, a los movimientos defensores de la paz y de los derechos humanos a mantenerse vigilantes ante los operativos de inteligencia, de guerra cognitiva y similares, que son desplegados para generar desinformación e influir negativamente en la opinión pública sobre Venezuela.
A esto hay que añadir el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, con cuatro mil marines, buques, submarinos, lanza misiles y aviones, con el gastado argumento de “la lucha contra los cárteles del narcotráfico”, considerados “grupos terroristas extranjeros”, y ahora con amenazas directas contra el gobierno venezolano.
Ante ello, el presidente Maduro señaló: “Lanzan acusaciones imbéciles contra mí, contra los militares, contra los líderes políticos de la revolución, llevan las diferencias que tenemos y tendremos toda la vida al alcantarillado de la putrefacción moral del imperialismo y su decadencia tratando de manchar nuestra ética y nuestra moral”.
La REDH convoca a organismos regionales e instancias defensoras de la paz a precautelar la vida del presidente Nicolás Maduro como la mejor manera de defender con decisión la paz en Venezuela y en la región, como se expresa, desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la Proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, y se reitera que la lucha antimperialista en defensa de Venezuela es parte esencial de la batalla por los pueblos de nuestra América.
Es fundamental apoyar este llamamiento, reiterando que uno de los ejes temáticos de la Red es la defensa de la soberanía y la legalidad internacional.