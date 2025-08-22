E

l 11 de agosto pasado, la secretaría ejecutiva de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) dio a conocer un comunicado en el que rechaza de manera contundente la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que se expresa en el ilegal y procaz anuncio de ofrecer una recompensa por información que permita atentar contra la integridad del presidente legítimo y constitucional, Nicolás Maduro Moros.

Asimismo, la REDH condena acusaciones infundadas y falaces de la fiscal general de ese país, Pamela Bondi, que pretenden relacionarlo, sin prueba alguna, con organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico. El canciller de Venezuela, Iván Gil, por su parte, indicó que “la fiscal, en vez de explicar su papel en encubrir los crímenes de Epstein (y las complicidades de Trump), inventa un cuento contra el presidente Nicolás Maduro y Venezuela, digno de una mala serie”.

Ante tales amenazas y violaciones de la legalidad internacional, el organismo –fundado en México en 2003 a iniciativa de intelectuales cubanos y mexicanos, entre los que destaca Pablo González Casanova, y que cuenta a la fecha con numerosos capítulos nacionales en el mundo–, expresa su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro, con el pueblo y el gobierno de Venezuela, así como con la militancia y dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el poder comunal y social, con todo el tejido sociopolítico que está empeñado en la construcción de la paz como eje de las relaciones internacionales y como forma de convivencia interna y externa.

En el comunicado se repudian enérgicamente todas las formas de injerencia, coacción y de incitación a la violencia que el gobierno de Estados Unidos impone y promueve, y alerta sobre una nueva ofensiva injerencista contra la revolución bolivariana de Venezuela.

Se da a conocer que, en días recientes, se neutralizaron varios atentados terroristas, como el que se pretendía perpetrar en Plaza Venezuela, en Caracas, y se descubrieron arsenales de armas y explosivos con fines desestabilizadores.

Precisamente el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el pasado jueves 14 de agosto la captura de 15 personas, una de ellas en territorio colombiano. En una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que los funcionarios de seguridad del Estado desmantelaron el plan luego de hacer seguimiento a un ciudadano que dejó abandonado un bolso, que presuntamente contenía los explosivos.