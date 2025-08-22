Jared Laureles y Daniel González

La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025

El gobierno de México perdió el primer panel laboral bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, en una resolución relacionada con una disputa entre el sindicato de telefonistas y la empresa de call center Atento Servicios, ubicada en Pachuca, Hidalgo.

Este caso, el primero en el sector de las telecomunicaciones, derivó por las violaciones a los derechos de libertad sindical y despido de más de 30 trabajadores que buscaron afiliarse a ese gremio, mientras la compañía española promovió a los empleados afiliarse a un sindicato de la Industria de la Comunicación de la República Mexicana.

El panel, que falló a favor de Estados Unidos, determinó que ocurrió una denegación de derechos en el centro de atención telefónica desde 2022 y que no hubo una reparación adecuada por los “abusos”, de acuerdo con el representante comercial de este país, Jamieson Greer.