Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 13

El concurso de las políticas públicas aplicadas por el gobierno de Tamaulipas, en el gran movimiento transformador del país, han incidido de manera esencial en la drástica disminución de la pobreza en el Estado.

Así lo ponderó el presidente del Congreso local, Humberto Prieto Herrera, al celebrar las mediciones recientes del Instituto Nacional de Estadística, y Geografía del país, que arrojan cifras importantes en el abatimiento de los índices de marginalidad, entre los que destaca nuestro estado.

Repasó, entre los logros que han permitido en Tamaulipas reducir a casi la mitad en más de 50 mil las personas en condiciones de pobreza, la estrecha coordinación con el gobierno federal –que antes no existía–, para que lleguen los apoyos y programas sociales, además de las acciones propias del gobierno local.

Entre ellos, la aportación para que el apoyo a las personas con discapacidad se hiciera de cobertura universal, los programas alimentarios, las becas del Estado, la electrificación de comunidades marginadas, incluso a través de paneles solares donde no llega la red.