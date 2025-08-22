Viernes 22 de agosto de 2025, p. 12
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una ceremonia cívica en la que izó la bandera nacional a media asta para honrar a Leona Vicario y Carmen Serdán en sus 183 y 77 aniversarios luctuosos, respectivamente.
“Su legado de libertad y justicia siguen inspirando la transformación de México”, destacó la funcionaria federal en redes sociales.
El acto se desarrolló tras la reciente reforma realizada a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que incluyó a 25 mujeres en la lista de personas emblemáticas a las que se conmemorará por su relevancia en la historia nacional.
Al acto de este jueves acudió también la subsecretaria de Gobernación, Rocío Bárcena; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Cristóbal Arias Solís.