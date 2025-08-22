Política
Rinden honores a Leona Vicario y Carmen Serdán con bandera a media asta
Foto
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la ceremonia conmemorativa, la cual se realizó ayer por la mañana en el patio de la dependencia.Foto La Jornada
 
Periódico La Jornada
Viernes 22 de agosto de 2025, p. 12

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una ceremonia cívica en la que izó la bandera nacional a media asta para honrar a Leona Vicario y Carmen Serdán en sus 183 y 77 aniversarios luctuosos, respectivamente.

“Su legado de libertad y justicia siguen inspirando la transformación de México”, destacó la funcionaria federal en redes sociales.

El acto se desarrolló tras la reciente reforma realizada a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que incluyó a 25 mujeres en la lista de personas emblemáticas a las que se conmemorará por su relevancia en la historia nacional.

Al acto de este jueves acudió también la subsecretaria de Gobernación, Rocío Bárcena; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Cristóbal Arias Solís.

 

