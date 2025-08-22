Alexia Villaseñor y Laura Poy

Viernes 22 de agosto de 2025

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 12

Por casi tres décadas, los talleres educativos populares han sido una “resistencia pedagógica” frente a los modelos educativos neoliberales, y un espacio de “reflexión autocrítica y de construcción de propuestas alternativas de educación con un enfoque regional y comunitario, afirmaron dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En entrevista con La Jornada, los secretarios generales de Michoacán, Eva Hinojosa; Guerrero, Elvira Veleces; Zacatecas, Filiberto Fraustro, y Chiapas, Isael González, destacaron los encuentros pedagógicos convocados en sus entidades.

Reconocieron como un hito el primer taller alternativo de educación organizado por la sección 38 de Zacatecas. Su dirigente, el profesor Filiberto Fraustro, destacó que el encuentro, que se realiza hoy y mañana en la capital de ese estado, busca ser el inicio de un proyecto educativo a mediano y largo plazos que “entusiasme a los maestros y que, seguramente, generará efectos positivos para la educación de nuestra entidad”.

El encuentro, que reunirá a destacados especialistas en temas educativos, como Luis Hernández Navarro, coordinador de la sección Opinión de esta casa editorial, los investigadores Hugo Aboites y Mauro Jarquín, así como expertos en seguridad social, como el profesor Gustavo Leal, es resultado, afirmó, de un trabajo de meses con el impulso a redes y colectivos magisteriales.

En tanto, Eva Hinojosa, secretaria general de la sección 18 de Michoacán, consideró que con la celebración de la edición 22 del taller de la educadora y el educador popular este 21 y 22 de agosto “se consolida una resistencia magisterial contra los modelos neoliberales de educación que se ha buscado imponer en nuestras comunidades”.