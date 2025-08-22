César Arellano García

Un tribunal colegiado asestó un nuevo revés a René Gavira Segreste, ex director administrativo de Seguridad Alimentaria (Segalmex), luego de revocar la suspensión definitiva que un juez le concedió contra el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El ex directivo promovió la demanda de garantías ante el juzgado primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México en agosto de 2024, donde pidió que no aseguraran una de sus cuentas donde le depositan su pensión por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En la actualidad el ex funcionario está privado de la libertad, acusado, entre otros, por los delitos de peculado y delincuencia organizada relacionados con el desfalco a Segalmex, por la venta simulada de 7 mil 840 toneladas de azúcar, de la que se obtuvieron ganancias ilícitas por más de 145 millones de pesos.

En abril de este año, el juez de primera instancia le concedió la suspensión definitiva sólo para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y no se dispusiera de la cuenta de referencia, hasta en tanto se notificara a las autoridades responsables la resolución que se dictara en el juicio de amparo.