El operativo constó de 16 cateos, 14 de ellos en Jalisco // Entre los 14 detenidos hay un presunto jefe de plaza
Viernes 22 de agosto de 2025, p. 11
En un operativo conjunto en tres estados del país, fuerzas federales desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detuvieron a su presunto líder, Héctor Agustín Díaz Vázquez, alias Cachorro.
Para esta acción fueron ejecutados 16 cateos simultáneos: 14 en Jalisco, uno en Nayarit y otro en el estado de México, con un saldo de 14 detenidos, así como el aseguramiento de armamento, municiones, explosivos, equipo táctico y vehículos, informaron ayer por distintas vías el gabinete de seguridad y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
De acuerdo con las investigaciones, Díaz Vázquez es señalado como jefe de plaza del CJNG, encargado de la compra, modificación y venta de armas para abastecer a distintas facciones del grupo criminal. Según el gabinete de seguridad, dicho golpe debilita de manera significativa la capacidad de fuego de la organización en la región.
En la operación también fueron detenidos otros nueve presuntos integrantes del CJNG, entre ellos operadores financieros, logísticos y especializados en armería.
Los detenidos son Luis Diego Díaz y Adily Paola Cañedo, señalados como responsables de las finanzas del grupo; Bernardo Enrique Castañeda, presunto encargado de la logística, así como Javier Othón López , alias Jalisquillo, Kevin Darío Marcial y Fernando Israel Aboytes, vinculados a la compraventa de armas.
También Héctor Alejandro Arenas, supuesto encargado de modificar y elaborar piezas de armamento; Salvador López, señalado como responsable de distribuir y alterar armas, y Santiago de Jesús Sandoval, identificado como vendedor minorista en Nayarit. En los cateos se detuvo a otras cuatro personas que, al momento, no han sido señaladas como integrantes de la célula: Lilia Padilla, Ramón Alonso, Andrea Rosina Cañedo y Rogelio Ambriz.
Según las autoridades, a éstas les fueron aseguradas cuatro armas largas, 27 cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, acusados de delincuencia organizada con fines de acopio y tráfico de armas. En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, quienes brindaron apoyo en el traslado y custodia.
El operativo fue un trabajo coordinado entre la Armada de México, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con respaldo de la Defensa y la Guardia Nacional.