▲ A estas personas se les acusa de acopio y tráfico de armas. Foto @OHarfuch

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 11

En un operativo conjunto en tres estados del país, fuerzas federales desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detuvieron a su presunto líder, Héctor Agustín Díaz Vázquez, alias Cachorro.

Para esta acción fueron ejecutados 16 cateos simultáneos: 14 en Jalisco, uno en Nayarit y otro en el estado de México, con un saldo de 14 detenidos, así como el aseguramiento de armamento, municiones, explosivos, equipo táctico y vehículos, informaron ayer por distintas vías el gabinete de seguridad y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con las investigaciones, Díaz Vázquez es señalado como jefe de plaza del CJNG, encargado de la compra, modificación y venta de armas para abastecer a distintas facciones del grupo criminal. Según el gabinete de seguridad, dicho golpe debilita de manera significativa la capacidad de fuego de la organización en la región.

En la operación también fueron detenidos otros nueve presuntos integrantes del CJNG, entre ellos operadores financieros, logísticos y especializados en armería.

Los detenidos son Luis Diego Díaz y Adily Paola Cañedo, señalados como responsables de las finanzas del grupo; Bernardo Enrique Castañeda, presunto encargado de la logística, así como Javier Othón López , alias Jalisquillo, Kevin Darío Marcial y Fernando Israel Aboytes, vinculados a la compraventa de armas.