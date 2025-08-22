Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 10

Leche para el Bienestar, antes Liconsa, busca incrementar la cobertura de su programa social de 2 mil 196 municipios a los 2 mil 478 que existen en el país para el final del sexenio, informó ayer su gerente nacional de abasto social, Víctor Hugo López Rojas, meta que pretende alcanzar a través de los proyectos que desarrollan, entre ellos la conclusión de dos plantas procesadoras.

Durante un recorrido por la Planta Industrial Metropolitana Norte de Leche del Bienestar, en Tlalnepantla, López Rojas explicó que se ofrecen precios diferenciados bajo subsidio para beneficiar a todos los sectores de la población, principalmente a los más pobres. En 482 municipios con alta marginación el litro de leche se vende a cuatro pesos con 50 centavos; en 333 con indicios de marginación, se da en seis pesos con 50 centavos, y en mil 381 se comercializa en siete pesos con 50 centavos, detalló.

En el país, apuntó, existe un padrón de 6.3 millones de beneficiarios con este producto, lo que brinda una cobertura a 3.4 millones de familias. El padrón se busca cerrar este año con 7 millones de usuarios y en 10 millones hacia 2030, resaltó.

Para impulsar este crecimiento, señaló que actualmente se habilita una planta pasteurizadora en Campeche que procesará 100 mil litros diarios y estaría lista para finales de este año, y además continúan los trabajos para concluir con la fábrica de secado en Michoacán, que tratará 250 mil litros diarios y operará en septiembre de 2026. Ambos proyectos tendrán una inversión total de mil 200 millones de pesos, sin deuda, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Agricultura.