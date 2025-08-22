Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 10

El creciente interés de las personas por conservar su salud y tener una vejez saludable explica el auge del mercado de los suplementos alimenticios que creció 28 por ciento en cinco años; en 2023 registró ventas por más de 58 mil millones de pesos. Se prevé que la tendencia seguirá al alza para llegar a 91.6 mil millones de pesos –58 por ciento más– en los próximos tres años, afirmó Karem Sánchez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios (Anaisa).

En conferencia, dijo que los productos para la salud digestiva, reforzamiento del sistema de defensas, las articulaciones y la circulación representan 60 por ciento de las ventas. Le siguen los suplementos que promueven el bienestar físico, mental y emocional, así como la relajación y un peso corporal saludable, que significan 32 por ciento del mercado.

Otra línea de ventas se dirige a los deportes, para quienes se ejercitan y buscan mejorar su rendimiento físico y fortalecer la masa muscular. Lo más común es la ingesta de proteínas. Esta área tiene una participación de ocho por ciento del sector.

La especialista reconoció los desafíos que enfrenta el sector por la creciente presencia de productos milagro (que ofrecen curas sin evidencia científica) que incumplen con la regulación sanitaria y se comercializan en Internet.

Aunque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) vigila la actividad de la industria, “el aumento vertiginoso de la demanda” en páginas electrónicas dificulta frenar la venta de productos que no se apegan a los estándares de seguridad y/o calidad.