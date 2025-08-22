Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 8

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, aclaró que es primo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en octavo grado, y que la reforma contra el nepotismo electoral se aplica a los familiares en línea directa.

En una disputa adelantada sobre quién sería su sucesor, el mandatario poblano declaró que ninguno de sus parientes Mier o Armenta puede contender en 2027 y 2030: “De verdad lamento y ofrezco disculpas a mis primos… porque la ley les impide participar políticamente”.

Ignacio Mier respondió que es prematuro hablar del tema porque falta mucho tiempo. “Hoy soy senador de la República y él es gobernador y hay que apoyarlo para que saque bien a Puebla”.

Entrevistado en el contexto de la penúltima sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el legislador guinda señaló que en el artículo 116 constitucional quedó muy claro que ningún pariente en línea directa “puede llegar al mismo cargo que el familiar que lo esté ocupando”.

Agregó que así lo planteó Armenta, pero también él es conocedor de la ley y de los supuestos que señalan el 116 y la Constitución de Puebla, que son similares.

El vicecoordinador, quien el año pasado buscó ser candidato a la gubernatura poblana y no se descarta que en 2030 vuelva a intentarlo, pidió no distraerse en el tema electoral ni en guerras o conflictos internos: “Lo que requiere el gobierno en la etapa que está viviendo México, de transformación, es de todos los integrantes seriedad, responsabilidad, convicciones y estar aliados en el propósito de lograr efectivamente la Cuarta Transformación en su segundo piso, con la presidenta Claudia Sheinbaum”.