Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 7

Ayer se cayó durante horas el servicio de Internet en la Cámara de Diputados, lo cual se sumó a por lo menos tres apagones ocurridos el miércoles en la sede legislativa, y aunque es probable que dichas fallas ocurran de nuevo en los próximos días, no ponen en riesgo las actividades del primero de septiembre en el recinto, indicaron responsables de San Lázaro.

Este jueves, luego de que se documentara la falla de Internet en todo el Palacio Legislativo, el secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, indicó que se debió a que “hemos tenido fuertes intermitencias y estamos reconfigurando todos los sistemas con el firewall, que es la parte de seguridad, para tener un servicio seguro y eficiente”.

Respecto a los apagones que sucedieron el miércoles por algunos minutos, explicó que se trató de un “tema externo” a la Cámara, pues “la estación de distribución de la CFE de Moctezuma falló. Esto nos obliga a llevar a cabo una reconfiguración de los sistemas en cuanto a la seguridad y el Internet”.