Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 7

El hecho de que aún no se promulguen las leyes reglamentarias de la reforma al artículo segundo de la Constitución, en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, obstaculiza la correcta aplicación de dicha enmienda, especialmente en temas como el ejercicio de presupuestos para el combate a la pobreza, advirtió la diputada Aracely Cruz Jiménez (PT).

La enmienda, que entre otros elementos incluye el reconocimiento de dichas comunidades como “sujetas de derecho público”, fue planteada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Consejería Jurídica de la Presidencia, instancias que se comprometieron a organizar foros para el diseño de las leyes generales de la modificación, lo que no ha ocurrido, lamentó.

“Esperaba que el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se anunciara cuándo se reiniciaría la tarea. El titular del INPI (Adelfo Regino) manifestaba que serían como 70 o 71 foros a escala nacional, pero aún no tenemos con claridad si se van a hacer o no”, dijo la legisladora en conferencia de prensa.

La consecuencia, alertó, es que “por lo pronto se están violando los derechos humanos de las mujeres indígenas, porque hay lineamientos no acordes con el artículo segundo constitucional, justo porque no existen estas leyes generales”.