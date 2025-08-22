Política
Piden investigar a Lilly Téllez por pedir intervención de EU
 
Periódico La Jornada
Viernes 22 de agosto de 2025, p. 6

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comparó ayer a la senadora Lilly Téllez con los conservadores del siglo XIX que “fueron a Europa a pedir que un emperador viniera a gobernar a México”.

En su conferencia matutina, advirtió que “no es menor que una senadora de la República haya dado una entrevista a un medio extranjero pidiendo la intervención” de Estados Unidos en México.

En tanto, legisladores de Morena y aliados plantearon iniciar una investigación a la panista por sus declaraciones a la la cadena Fox News, en las que “difama” a la presidenta Sheinbaum y solicita que Estados Unidos combata en México a los cárteles de la droga.

La senadora Guadalupe Chavira consideró que es necesario aclarar si Téllez trabaja para alguna agencia estadunidense en la “misión de desestabilizar al país”, ya que es recurrente que se sume a acusaciones sin fundamento que ligan al gobierno de Morena con el narco y ahora impulsa el intervencionismo.

 

