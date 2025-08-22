Alma Muñoz, Emir Olivares, Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 6

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comparó ayer a la senadora Lilly Téllez con los conservadores del siglo XIX que “fueron a Europa a pedir que un emperador viniera a gobernar a México”.

En su conferencia matutina, advirtió que “no es menor que una senadora de la República haya dado una entrevista a un medio extranjero pidiendo la intervención” de Estados Unidos en México.

En tanto, legisladores de Morena y aliados plantearon iniciar una investigación a la panista por sus declaraciones a la la cadena Fox News, en las que “difama” a la presidenta Sheinbaum y solicita que Estados Unidos combata en México a los cárteles de la droga.