Viernes 22 de agosto de 2025, p. 5

En su último informe de labores, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, afirmó que durante su gestión, que se extendió por casi tres años, el máximo tribunal del país enfrentó “uno de los contextos más complejos de su historia reciente”, y advirtió que el futuro del Poder Judicial de la Federación (PJF) dependerá de su autonomía.

En el documento, de 563 páginas, Piña dedica un capítulo de 16 fojas a destacar el legado de la reforma judicial de 1994, impulsada por Ernesto Zedillo, la cual dio origen a la Corte actual. No obstante, ese ciclo concluirá el primero de septiembre, con la entrada en vigor total de la reforma judicial de 2024, promovida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ministra subrayó que, además de la responsabilidad cotidiana de impartir justicia “con independencia, imparcialidad y eficiencia”, la Corte enfrentó “el desafío de una reforma de gran calado que transformó profundamente al Poder Judicial de la Federación”.

El informe –publicado ayer en la página oficial de la Corte– detalla que, pese a las limitaciones de tiempo y recursos, se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la gestión, sin comprometer la calidad jurisdiccional. Entre los asuntos resueltos se incluyen temas de seguridad, derechos humanos, división de poderes y control constitucional, reafirmando el rol del tribunal como árbitro de la vida democrática del país.