Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 5

Al señalar que los causantes de los fraudes en las votaciones se consideran dueños de la palabra democracia –entre los cuales citó a los ex consejeros electorales Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova–, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los nuevos ministros, magistrados y jueces tienen que demostrar que “hay un cambio de fondo” en el Poder Judicial.

En su conferencia de prensa, también informó que Néstor Vargas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, será su propuesta para encargarse del Órgano de Administración Judicial.

Indicó que su ex consejero jurídico en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México “es un hombre muy recto, me consta porque ha trabajado conmigo y conoce el Poder Judicial; además, tiene todos los atributos”.

La mandataria reiteró que en el Poder Judicial terminó la era de la corrupción, el privilegio y el nepotismo, y los nuevos ministros, jueces y magistrados se deben al pueblo, porque es quien los eligió.

“Es estado de derecho, no es hacer justicia a partir de un criterio personal, sino con base en las leyes, como decía (Benito) Juárez. Yo pienso que para México es muy bueno lo que ocurre”.

Al día siguiente de que el Tribunal Electoral avaló prácticamente la elección judicial, a pesar de que “algunos” de sus miembros “intentaban que se echará toda para atrás”, insistió que “es muy profunda la reforma al Poder Judicial”.