Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 4

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al informar que México captó un máximo histórico de 34 mil 265 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en el segundo trimestre del año.

En la mañanera de ayer expuso que esta “buena noticia” demuestra que “el modelo de la 4T no sólo disminuye la pobreza, sino también genera inversión”.

Señaló que lo captado supera los 31 mil 96 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024, “que ya había sido récord”, y es prácticamente más del doble de 2017 –15 mil 645 millones de dólares–.

La Presidenta apuntó que el “mito del oscurantismo neoliberal” establecía que “si aumentaban los salarios iba a haber inflación; que si subía el salario mínimo, si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión, porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata”.