Comprobado, que la 4T no sólo reduce la pobreza, celebra
En abril-junio se captaron 34 mil 265 mdd // El país está mejor cuando la gente vive mejor, dice la Presidenta
Viernes 22 de agosto de 2025, p. 4
“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al informar que México captó un máximo histórico de 34 mil 265 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en el segundo trimestre del año.
En la mañanera de ayer expuso que esta “buena noticia” demuestra que “el modelo de la 4T no sólo disminuye la pobreza, sino también genera inversión”.
Señaló que lo captado supera los 31 mil 96 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024, “que ya había sido récord”, y es prácticamente más del doble de 2017 –15 mil 645 millones de dólares–.
La Presidenta apuntó que el “mito del oscurantismo neoliberal” establecía que “si aumentaban los salarios iba a haber inflación; que si subía el salario mínimo, si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión, porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata”.
Lo que se demuestra, añadió la mandataria en relación con los datos que le envió la víspera la Secretaría de Economía, “es que cuando la gente vive mejor el país está mejor, y sigue habiendo inversiones y no hay inflación”.
De acuerdo con la gráfica que mostró en el salón Tesorería de Palacio Nacional, desde 2022 se ha incrementado la inversión extranjera directa. En el segundo trimestre de ese año entraron 27 mil 512 millones de dólares, lo que representó cerca de 9 mil millones más que el año anterior (18 mil 433 millones).
En 2023 ascendió a 29 mil 41 millones de dólares y en el segundo semestre de 2024, 31 mil 96 millones.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, al primer trimestre de 2025 la captación de inversión extranjera directa en el país también registró récord, al ascender a 21 mil 373 millones de dólares, monto 5.4 por ciento superior respecto al mismo periodo de 2024.