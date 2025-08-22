A

lexander Calder (1898-1976) es reconocido no solamente por sus esculturas, sino también por sus pinturas, grabados, miniaturas, escenografías, joyas, tapices, alfombras y carteles políticos, por inventar el móvil y ser precursor de la escultura cinética. Para recordar medio siglo de su fallecimiento, varios museos presentarán exposiciones de su obra.

El primero en hacerlo a partir del próximo octubre es el Whitney de Nueva York, con una de las obras más preciadas e históricas de su colección: el magnífico Circo que hizo Calder. Consta de más de 100 esculturas y objetos de alambre por medio de los cuales resalta los temas de movimiento, equilibrio, suspenso y lo efímero que posteriormente definirían sus característicos móviles.

Calder comenzó en 1926 a construir su espectáculo circense en miniatura. Vivía entonces en París. Lo terminó en 1931. Utilizó materiales de uso común, como alambre, tela, corcho, madera, cuerda y los objetos encontrados en la basura. Y con ellos creó un elenco de acróbatas, payasos, animales y otros artistas circenses, incluyendo payasos, un tragasables y un maestro de ceremonias.