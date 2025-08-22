▲ SE REÚNEN DIPUTADOS CON TITULAR DE GOBERNACIÓN. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió ayer en la sede de la dependencia con todos los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados. Hablaron de la agenda legislativa, así como sobre detalles de la entrega del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto La Jornada

l consejo general del Instituto Nacional Electoral se declaró sin el apoyo suficiente de otras áreas de la administración pública para determinar el grado de responsabilidad y eventual sanción de la muy difundida entrega videograbada de sobres con dinero a Pío López Obrador por parte de un funcionario federal, David León Romero, quien había sido enlace con medios de comunicación del gobierno chiapaneco, a cargo entonces del verde Manuel Velasco Coello.

No es una absolución, como la emitida en el caso de Israel Vallarta, que implica un reconocimiento de la condición original de inocencia en cuanto no se sentencie en firme lo contrario. El INE lo que ha dicho es que no pudo tener el acceso adecuado a las vías probatorias (señala en particular al tribunal de justicia de la Ciudad de México y a la fiscalía federal especializada en asuntos electorales) y, a cinco años de la difusión de esa entrega de efectivo, no hay manera de acercarse a la verdad: “No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”, puntualizó la consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización del INE.

El encuentro entre Pío López Obrador y David León Romero sucedió en 2015, pero fue detonado en el portal madracista Latinus el 20 de agosto de 2020 (no confundir este video con el expuesto en julio de 2021, en el que se ve al mismo David León entregando otros sobres amarillos a Martín López Obrador y haciendo cuentas de suministros y faltantes).

En octubre de 2022, Pío López Obrador declaró en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga que el dinero recibido en sobres amarillos había consistido en aportaciones para “el tema de gastos menores, gasolinas, etcétera (...) pero no fue para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Yo jamás hablé de eso; no fue en el 18, fue en el 15, y fue fuera del proceso electoral; eso que quede claro también”.

De esto y su contexto se informó en esta columna con el título “Ni Pío / Descartan delito por sobres” (https://goo.su/YVA5K ). El entonces presidente López Obrador declaró en agosto de 2020 que “estos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento”, y como él mismo afirma, David León contribuía consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos.