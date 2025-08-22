No más partidos a costa del erario // Son el negocio de unos cuantos personajes // Sobran el PRI, el Verde y el PT, opinan ciudadanos
e necesitan más partidos políticos en México? Es la pregunta de nuestro sondeo de opinión de esta semana, que generó debate en redes sociales. Surgieron posturas encontradas sobre si los seis con registro (Morena, PRI, PAN, PT, Verde y Movimiento Ciudadano) son suficientes o no. Los resultados aparecen en la gráfica.
Metodología
La encuesta se realizó con la app SurveyMonkey y reunió la participación de 4 mil 727 personas. De X (Twitter), mil 589; de Facebook, 961; de El Foro México, 182; de Instagram, 179; de Threads, 136; y de YouTube, mil 680.
X
Puro robar como partidos, y si llegan a ser electos, a robar como gobierno...
@frijolon / Boca del Río
Los partidos políticos no deben recibir dinero del pueblo; deben ser como en otros países, que tienen patrocinadores.
@Ramírezb / Ciudad de México
Ni un partido más, nos salen muy caros. Mejor eliminar al Verde.
@Marcoworka / Oaxaca de Juárez
Sobran varios, deberían prohibir las coaliciones, para que se pueda desaparecer los que tienen pocos votos.
@ivonnus_rex / Chihuahua
Debe haber otra forma de estar representados para aquellos que son oposición, diferente a los de representación proporcional.
@maraga_yo / Estado de México
Los narcopartidos deberían ser sólo dos y ahí que se junten todos, izquierda y derecha, punto.
José Luis García / Ciudad de México
Sobran el Verde, Movimiento Ciudadano y, obviamente, sobra desde hace mucho el PRI.
Hermenegildo Ahuactzi / Tijuana
Es fundamental eliminar el excesivo presupuesto de los partidos políticos. Porque mucha parte de ese dinero se usa para el beneficio personal de la casta dorada de los partidos de oposición. Definitivamente es urgente. Apoyo que se eliminen los diputados plurinominales.
Sergio Rivas Pérez / Estado de México
Sobran partidos y tienen muchos recursos; que cubran sus gastos con las aportaciones de sus afiliados, como lo hacen los sindicatos.
Jesús Javier Aguilar Fonseca /Ciudad de México
El Foro México
Sobran el PRI y el PAN. Ya hay proyectos de nuevos partidos que piensan y hacen los mismo. Sobran también el Verde y el PT. Aportan votos a la 4T, pero no ideas.
Óscar Monroy Hermosillo / Guadalajara
Los partidos políticos que no representen realmente a los ciudadanos deben desaparecer, pero además debe tenerse cuidado con aprobar nuevos partidos si son los mismos dirigentes de los desaparecidos
Ángel Juárez / Toluca
Puede haber tantos partidos como lo pida la sociedad, pero debe evitarse la creación y manutención de ellos a costa del erario. Es un gran negocio.
Juan Borbón / La Paz
Hoy sobran partidos y los que pretenden el registro son malas caricaturas. Será mejor que quienes aspiran a opositores reflexionen, mejoren sus cuadros y entonces pretendan ser en verdad una oposición y no sólo quieran el dinero de las prerrogativas para enriquecer a los líderes.
José Sandoval / Ciudad de México
Tal vez podría haber seis o más partidos, siempre y cuando sean financiados por su militancia, no por los impuestos que recauda el gobierno, ni tampoco por los grandes empresarios, ni tampoco por gobiernos o empresarios extranjeros.
Ángel Ortiz / Cuautla
Threads
Esos partidos ya mostraron que no sirven; se necesita algo nuevo.
Josefina López / Ciudad de México
Con tres o cuatro partidos fuertes puede haber una democracia fuerte. Con más partidos se divide mucho a la sociedad, hay más gasto donde se pudieran ahorrar recursos y habría dirigentes que trabajarían por la sociedad y no para apropiarse cuantiosos recursos.
Juan Oropeza / Coacalco
FaceBook: galvanochoa
Tiktok: galvanochoa
X: @galvanochoa
Instagram: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com