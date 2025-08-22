¿S

e necesitan más partidos políticos en México? Es la pregunta de nuestro sondeo de opinión de esta semana, que generó debate en redes sociales. Surgieron posturas encontradas sobre si los seis con registro (Morena, PRI, PAN, PT, Verde y Movimiento Ciudadano) son suficientes o no. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

La encuesta se realizó con la app SurveyMonkey y reunió la participación de 4 mil 727 personas. De X (Twitter), mil 589; de Facebook, 961; de El Foro México, 182; de Instagram, 179; de Threads, 136; y de YouTube, mil 680.

X

Puro robar como partidos, y si llegan a ser electos, a robar como gobierno...

@frijolon / Boca del Río

Los partidos políticos no deben recibir dinero del pueblo; deben ser como en otros países, que tienen patrocinadores.

@Ramírezb / Ciudad de México

Ni un partido más, nos salen muy caros. Mejor eliminar al Verde.

@Marcoworka / Oaxaca de Juárez

Sobran varios, deberían prohibir las coaliciones, para que se pueda desaparecer los que tienen pocos votos.

@ivonnus_rex / Chihuahua

Debe haber otra forma de estar representados para aquellos que son oposición, diferente a los de representación proporcional.

@maraga_yo / Estado de México

Facebook

Los narcopartidos deberían ser sólo dos y ahí que se junten todos, izquierda y derecha, punto.

José Luis García / Ciudad de México

Sobran el Verde, Movimiento Ciudadano y, obviamente, sobra desde hace mucho el PRI.

Hermenegildo Ahuactzi / Tijuana

Es fundamental eliminar el excesivo presupuesto de los partidos políticos. Porque mucha parte de ese dinero se usa para el beneficio personal de la casta dorada de los partidos de oposición. Definitivamente es urgente. Apoyo que se eliminen los diputados plurinominales.

Sergio Rivas Pérez / Estado de México