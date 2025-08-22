Caída del MAS y de la izquierda boliviana, burla irresponsable

esde la elemental hasta la científica conciencia sabe perfectamente del devenir de la historia humana; portadora única del estoicismo, ha soportado la barbarie estadio por estadio, generación tras generación, se ha vuelto una con sus propias cenizas ensangrentadas del cansancio, y su desesperación está harta del hartazgo, sus muchas doctrinas retan a las divinas y ahí se ha quedado atorada, en la representación nostálgica de los intentos fallidos. Sí, ésta es la izquierda.

Si queremos corroborar el pasmo de la izquierda, ahí está Bolivia con sus principales líderes: el ex presidente Evo Morales y el actual mandatario, Luis Arce. La arrogancia, orgullo y capricho, sobre todo de Evo, de volver a postularse, inmolaron al Movimiento al Socialismon (MAS) y regresa el poder a la derecha en las recientes elecciones. Cómo un proyecto hegemónico de casi tres décadas se redujo a poco más de 3 por ciento de votos... literal, así y sin MAS… ¡chanada irresponsable!

En pleno agarrón interimperialista y arremetida recolonizadora de Donald Trump, el impacto va más allá del MAS, es casi la puntilla a la izquierda mundial y, sin duda, Bolivia saldrá del grupo BRICS. Inevitable el maestro Albert Camus: “cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo, la mía sabe, sin embargo, que no lo rehará”. ¡Chale!

Ismael Cano Moreno

Errata en artículo de José Steinsleger

En mi artículo “México y su política exterior”, en el primer párrafo hay que incluir a Belice como el quinto país que rompió relaciones con Israel en 2023.

José Steinsleger

Denuncia amenazas a cooperativista

En Aguascalientes, inversionistas locales intentan desalojar a cooperativistas de tres condominios, que son suyos desde hace más de 30 años, y donde se estableció la sede de la Unión de Sociedades Cooperativas, líderada por María Escalante de Ávila. Ellas vivían y trabajaban con tranquilidad hasta que el 28 de octubre de 2024 Esquivel Nieto Santoyo comenzó un juicio de despojo en contra de María Escalante. Se respondió por la vía legal; se logró la suspensión del proceso y la obra de un hospital privado en el estacionamiento.

Después, Carlos Enrique Castañeda dijo ser poseedor de los inmuebles. Las afectadas consiguen ampararse. La respuesta de los inversionistas fue enviar a un agresor a intimidar a Escalante de Ávila con llamadas telefónicas amenazantes.

Se identificó el número del agresor y pertenece a un tal Rubén Armando Gutiérrez, miembro de la Confederación Nacional de Militares. Él se escuda diciendo que su teléfono fue hackeado, pero no lo ha comprobado.