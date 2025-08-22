Reuters, Europa Press, Prensa Latina, Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 23

Ginebra. La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció ayer más de 50 ataques a edificios residenciales y barrios enteros en ciudad de Gaza por parte de las autoridades israelíes, mientras la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados alertó que “la destrucción sistemática de Gaza está en marcha”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel ocasionaron la muerte “de al menos 87 palestinos, entre ellos 25 niños, 24 hombres y 12 mujeres”, denunció el organismo internacional en un comunicado y en el que informó de embates contra refugios de desplazados internos, incluidas tiendas de campaña y escuelas, donde hubo al menos 14 asesinados.

Mohammed Nsier, responsable de agua y saneamiento de Médicos Sin Fronteras en el enclave palestino, denunció que miles de palestinos se enferman por la falta de agua debido al bloqueo de Tel Aviv; asimismo, aseguró que “la cantidad (de agua) que podemos proporcionarles (a los gazatíes) es muy pequeña en comparación con las necesidades, y las condiciones son extremadamente difíciles”.