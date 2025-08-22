Viernes 22 de agosto de 2025, p. 23
Ginebra. La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció ayer más de 50 ataques a edificios residenciales y barrios enteros en ciudad de Gaza por parte de las autoridades israelíes, mientras la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados alertó que “la destrucción sistemática de Gaza está en marcha”.
Las Fuerzas de Defensa de Israel ocasionaron la muerte “de al menos 87 palestinos, entre ellos 25 niños, 24 hombres y 12 mujeres”, denunció el organismo internacional en un comunicado y en el que informó de embates contra refugios de desplazados internos, incluidas tiendas de campaña y escuelas, donde hubo al menos 14 asesinados.
Mohammed Nsier, responsable de agua y saneamiento de Médicos Sin Fronteras en el enclave palestino, denunció que miles de palestinos se enferman por la falta de agua debido al bloqueo de Tel Aviv; asimismo, aseguró que “la cantidad (de agua) que podemos proporcionarles (a los gazatíes) es muy pequeña en comparación con las necesidades, y las condiciones son extremadamente difíciles”.
El jefe de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Philippe Lazzarini, aseguró que muchos niños desnutridos morirán en la nueva operación israelí en la ciudad de Gaza, al tiempo que la Unión Europea y la Cruz Roja condenaron la nueva ofensiva expansionista de Israel.
Mientras tanto, la policía de Washington arrestó a 18 personas el martes durante las protestas de trabajadores en la sede de Microsoft por sus supuestos vínculos con el gobierno de Israel para almacenar millones de llamadas telefónicas de palestinos interceptadas.