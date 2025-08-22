De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 23

Las cifras de una base de datos clasificada de inteligencia militar israelí indican que cinco de cada seis palestinos asesinados por las fuerzas israelíes en Gaza eran civiles, una tasa de mortalidad civil del 83 por ciento. Contaron a 8 mil 900 combatientes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina muertos o “probablemente muertos”, según una investigación conjunta que realizó The Guardian con la publicación israelí-palestina + 972 Magazine y el medio en hebreo Local Call.

En mayo pasado, 19 meses después del inicio de la guerra, 53 mil palestinos habían muerto a causa de los ataques israelíes, según las autoridades sanitarias de Gaza, cifra que incluía tanto a combatientes como a civiles.

En este contexto, The Intercept reportó que la prensa de derecha de Israel impulsa la narrativa de que los niños en Gaza no mueren por hambre sino a consecuencia de enfermedades preexistentes e indicó que tal aseveración equivale a decir que “Ana Frank murió de tifus”, cuando en realidad los nazis la mataron.

El periódico derechista Free Press, de Bari Weiss, ex escritora de The New York Times, publicó el domingo pasado un artículo, presentado como una investigación, que aseguró que al menos 12 de los niños palestinos que aparecían en imágenes virales que mostraban la hambruna inducida por el Estado de Israel en Gaza no sólo morían de hambre, sino que estaban enfermos por enfermedades preexistentes, afirmó The Intercept.

“Esta es precisamente la lógica que los apologistas de Israel en los medios de comunicación han empleado en los últimos días en relación con la hambruna deliberada de la población de Gaza (…) La supuesta trampa es que los niños con discapacidades y afecciones preexistentes, que no pueden recibir el tratamiento ni la nutrición que necesitan debido al asedio genocida de Israel, no son representativos de la población. Y –¡qué horror!– las fotografías de estos niños no representativos están provocando indignación mundial”, aseveró The Intercept.

“Son las acciones genocidas de Israel las que han llevado a los niños a una condición de vida precaria”, concluyó.

En tanto, un militar israelí narró, bajo condición de anonimato, cómo su unidad utilizó a dos jóvenes palestinos civiles elegidos al azar para detectar trampas explosivas o emboscadas en edificios del enclave, y las consecuencias que ha tenido en su salud y en la de muchos otros reservistas esta práctica a la que los mismos militares de Israel han calificado de “inmoral”, informó El País.