Reuters, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 22

Bogotá. Al menos 18 personas murieron y más de 70 resultaron heridas ayer tras dos ataques atribuidos a diferentes facciones disidentes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informaron las autoridades.

El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que decretará conmoción interior, al parecer, durante 90 días, mientras se restablece el orden público.

Además, Petro pedirá a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Corte Penal Internacional que inicie procesos contra los dirigentes de las disidencias de la Segunda Marquetalia y de Iván Mordisco, así como los del Clan del Golfo, por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia, antes y durante su gobierno.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos (uno 49 mil 500 dólares) a cambio de información que permita “anticiparnos” a cualquier atentado terrorista.

Antes, en Cali, la tercera ciudad más poblada del país, un vehículo de carga con explosivos detonó alrededor de las 15 horas en las inmediaciones de una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en un episodio que dejó seis personas muertas y 71 heridas, informaron autoridades de salud de la alcaldía. Cuatro están graves.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el piso y gente que huía despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos.