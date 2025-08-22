▲ Rescatistas evacuan a un civil herido luego de que un edificio residencial fue alcanzado por un misil ruso en Járkov. Foto Ap

Kiev. Rusia lanzó un infrecuente ataque nocturno con drones y misiles en el oeste de Ucrania, dijeron ayer las autoridades, alcanzando objetivos que incluyen una planta electrónica de propiedad estadunidense, lo que sumó más incertidumbre en los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El ataque aéreo en una parte de Ucrania que se había librado en gran medida de agresiones tan concentradas fue uno de los más grandes realizados por Rusia este año y se produjo en medio del rechazo de Moscú a aspectos claves de las garantías de seguridad que Washing­ton y Europa ofrecen a Kiev.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la guerra con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska la semana pasada antes de recibir al presidente ucranio, Volodymir Zelensky, y a líderes europeos en la Casa Blanca el lunes.

El mes pasado, Trump cuestionó el compromiso de Putin de poner fin a la guerra, al señalar que el líder ruso “habla bien y luego bombardea a todos”.

En una publicación ayer en redes sociales, el mandatario estadunidense criticó a su predecesor, el demócrata Joe Biden, por no proporcionar a Ucrania el armamento que necesita para “contratacar”.

“Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar el país del invasor”, apuntó el mandatario. “Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite jugar a la ofensiva. ¡No hay posibilidad de ganar! Así es con Ucrania y Rusia”.

Hasta el cierre de esta edición, la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre si Trump considera realizar algún cambio en los tipos de armas que Estados Unidos proporcionará a Ucrania.