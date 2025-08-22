Kiev golpea refinería de Moscú
Trump critica a Biden por no haber proporcionado a Zelensky las armas para poder lanzar una contraofensiva
Viernes 22 de agosto de 2025, p. 22
Kiev. Rusia lanzó un infrecuente ataque nocturno con drones y misiles en el oeste de Ucrania, dijeron ayer las autoridades, alcanzando objetivos que incluyen una planta electrónica de propiedad estadunidense, lo que sumó más incertidumbre en los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra.
El ataque aéreo en una parte de Ucrania que se había librado en gran medida de agresiones tan concentradas fue uno de los más grandes realizados por Rusia este año y se produjo en medio del rechazo de Moscú a aspectos claves de las garantías de seguridad que Washington y Europa ofrecen a Kiev.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la guerra con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska la semana pasada antes de recibir al presidente ucranio, Volodymir Zelensky, y a líderes europeos en la Casa Blanca el lunes.
El mes pasado, Trump cuestionó el compromiso de Putin de poner fin a la guerra, al señalar que el líder ruso “habla bien y luego bombardea a todos”.
En una publicación ayer en redes sociales, el mandatario estadunidense criticó a su predecesor, el demócrata Joe Biden, por no proporcionar a Ucrania el armamento que necesita para “contratacar”.
“Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar el país del invasor”, apuntó el mandatario. “Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite jugar a la ofensiva. ¡No hay posibilidad de ganar! Así es con Ucrania y Rusia”.
Hasta el cierre de esta edición, la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre si Trump considera realizar algún cambio en los tipos de armas que Estados Unidos proporcionará a Ucrania.
Rusia ha disparado casi mil drones y misiles de largo alcance contra Ucrania desde las conversaciones en la Casa Blanca, de acuerdo con cifras ucranias.
Los países europeos analizan cómo pueden desplegar activos militares para disuadir cualquier ataque ruso posterior a la guerra en el país eslavo. Pero el Kremlin no acepta el despliegue de tropas de países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, afirmó antier que era inútil hacer arreglos de seguridad para Ucrania sin la participación de Moscú.
Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles balísticos y de crucero durante la noche del miércoles al jueves, reportó la Fuerza Aérea ucrania. El ataque alcanzó principalmente regiones en el oeste del país, donde se cree que se transporta y almacena gran parte de la ayuda militar proporcionada por los aliados occidentales de Ucrania. Los bombardeos provocaron la muerte de al menos una persona e hirieron a otras 15, informaron las autoridades.
Una planta electrónica estadunidense cerca de la frontera con Hungría también fue atacada, según Andy Hunder, presidente de la Cámara de Comercio Estadunidense en Ucrania. La fábrica Flex es una de las mayores inversiones estadunidenses en Ucrania, declaró Hunder a The Associated Press.
Mientras tanto, Ucrania ha mantenido sus ataques con drones de largo alcance de producción nacional contra infraestructuras dentro de Rusia que apoyan el esfuerzo bélico de Moscú. Ha impactado refinerías de petróleo, entre otros objetivos, y los precios mayoristas de la gasolina en Rusia han alcanzado máximos históricos en los últimos días.