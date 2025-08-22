▲ Ejemplar del Ictalurus nazas, una nueva especie de pez descu-bierta en el municipio de Nazas, Durango. Foto cortesía de Edith Ávila Treviño y Gabriel Fernando Cardoza

Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 26

Nazas, Dgo., Una nueva especie de pez descubierta en el río Nazas, en la región Laguna de Durango, podría ser clave para crear políticas de conservación del ecosistema del cuerpo de agua.

Tras siete años de investigación, Edith Ávila Treviño, estudiante de doctorado en ciencias en biodiversidad y ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), y Gabriel Fernando Cardoza Martínez, investigador de la misma institución, localizaron en la frontera del municipio de Nazas al Ictalurus nazas, endémico del cauce por el cual recibió su nombre.

Clave para conservación del ecosistema lagunar

“Lo anterior se puede utilizar como símbolo para la conservación del río Nazas, al proteger esta especie también se puede cuidar todo el ecosistema ripario (zona de transición entre los ámbitos terrestre y acuático, que abarcan riberas fluviales, llanuras aluviales y humedales), la vegetación ribereña, otras especies de peces, todo el ecosistema básicamente”, señaló Cardoza Martínez.

Los investigadores publicaron sus hallazgos en la revista especializada en zootecnia Zookeys, en Bulgaria.