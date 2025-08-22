Viernes 22 de agosto de 2025, p. 26
Nazas, Dgo., Una nueva especie de pez descubierta en el río Nazas, en la región Laguna de Durango, podría ser clave para crear políticas de conservación del ecosistema del cuerpo de agua.
Tras siete años de investigación, Edith Ávila Treviño, estudiante de doctorado en ciencias en biodiversidad y ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), y Gabriel Fernando Cardoza Martínez, investigador de la misma institución, localizaron en la frontera del municipio de Nazas al Ictalurus nazas, endémico del cauce por el cual recibió su nombre.
Clave para conservación del ecosistema lagunar
“Lo anterior se puede utilizar como símbolo para la conservación del río Nazas, al proteger esta especie también se puede cuidar todo el ecosistema ripario (zona de transición entre los ámbitos terrestre y acuático, que abarcan riberas fluviales, llanuras aluviales y humedales), la vegetación ribereña, otras especies de peces, todo el ecosistema básicamente”, señaló Cardoza Martínez.
Los investigadores publicaron sus hallazgos en la revista especializada en zootecnia Zookeys, en Bulgaria.
De su lado, Ávila Treviño señaló que esta nueva especie se observó sólo desde una población reducida, por lo que faltan estudios para determinar si se encuentra en peligro de extinción.
“Ahorita no podemos afirmar eso (que es una especie en peligro) porque falta un estudio de todas las poblaciones. Pero lo que sí hemos visto es una disminución de ejemplares, porque en las localidades donde las ubicamos hay de dos a seis”, destacó la especialista.
Los científicos adelantaron que si luego de realizar los estudios correspondientes se declara en riesgo al pez recién revelado, también se le podrá conservar y además crear políticas para cuidar al ecosistema del Nazas.
Ambos investigadores coincidieron en que el descubrimiento de la especie representa un avance significativo, sobre todo porque la mayoría de las especies nuevas que se encuentran alrededor del mundo son invertebrados, a comparación del Ictalurus nazas, el cual posee esqueleto.