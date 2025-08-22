Estados
Ver día anteriorViernes 22 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/22. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Incendio consume más de 1,600 hectáreas de vegetación en San Pedro Mártir, BC/
A nterior
S iguiente
 
Incendio consume más de 1,600 hectáreas de vegetación en San Pedro Mártir, BC
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 22 de agosto de 2025, p. 26

Mexicali, BC., Más mil 600 hectáreas de vegetación han sido afectadas por un incendio forestal en el complejo San Pedro Mártir del municipio de Ensenada, que comenzó el 8 de agosto pasado.

La Coordinación de Protección Civil de Baja California y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) señalaron que el sector con mayores daños es el de Santa Rosa, donde las llamas han consumido mil 100 hectáreas y en el cual la conflagración está controlada en 30 por ciento y liquidada en 20 por ciento.

Otro punto abierto es el de La Tasajera 2, con 150 hectáreas arruinadas, que ayer estaba a 70 por ciento de control y a 60 por ciento de liquidación. Los ramales totalmente controlados son La Encantada, donde quedaron perjudicadas 401 hectáreas, y La Tasajera 1, con 16 hectáreas.

Para contener el siniestro fueron abiertas brechas cortafuego, se realizan labores de contención y liquidación, trabajos de saneamiento con motosierra en arbolado y enfriamiento de puntos calientes.

Autoridades estatales y la Conafor señalaron que dos aviones realizaron 25 descargas de agua sobre el fuego entre miércoles y jueves. Un centenar de brigadistas voluntarios, entidades gubernamentales y ranchos de la región participan en las tareas para contener el incendio.

Limitan acceso a parque

El acceso al Parque Nacional San Pedro Mártir fue limitado de manera preventiva, y exhortaron a la población a no ingresar a la zona, respetar los cierres temporales y atender las indicaciones de las autoridades. Asimismo pidieron que, de detectar humo o llamas, se reporte de inmediato al número de emergencia 911 para atender la situación.

 

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto