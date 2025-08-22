Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 26

Mexicali, BC., Más mil 600 hectáreas de vegetación han sido afectadas por un incendio forestal en el complejo San Pedro Mártir del municipio de Ensenada, que comenzó el 8 de agosto pasado.

La Coordinación de Protección Civil de Baja California y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) señalaron que el sector con mayores daños es el de Santa Rosa, donde las llamas han consumido mil 100 hectáreas y en el cual la conflagración está controlada en 30 por ciento y liquidada en 20 por ciento.

Otro punto abierto es el de La Tasajera 2, con 150 hectáreas arruinadas, que ayer estaba a 70 por ciento de control y a 60 por ciento de liquidación. Los ramales totalmente controlados son La Encantada, donde quedaron perjudicadas 401 hectáreas, y La Tasajera 1, con 16 hectáreas.

Para contener el siniestro fueron abiertas brechas cortafuego, se realizan labores de contención y liquidación, trabajos de saneamiento con motosierra en arbolado y enfriamiento de puntos calientes.