Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 25

Tapachula, Chis., Actores y defensores de los derechos humanos, entre ellos Ofelia Medina y Daniel Giménez Cacho, exigieron la libertad del indígena tseltal Manuel Sántiz Cruz, preso en Chiapas por un delito del que, aseguran, es inocente.

En un pronunciamiento señalaron que el también coordinador de derechos humanos en la región de los Altos de Chiapas fue sentenciado a 25 años de cárcel junto con otras cuatro personas, acusados de la muerte de un policía municipal.

Recordaron que Sántiz fue detenido de manera ilegal sin orden de aprehensión, con uso excesivo de la fuerza, estuvo incomunicado y “permaneció en condición de desaparición forzada por 24 horas, sin abogados, sin intérpretes”, entre otros abusos.

Los firmantes subrayaron que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ya conoció el caso y se pronunció sobre él este mismo 2025.

“El Grupo de Trabajo consideró que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Manuel Sántiz Cruz inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización justa y otros tipos de reparación”, plantearon.