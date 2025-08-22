▲ Maestros jubilados de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación antier, durante una mesa de diálogo con autoridades de Nuevo León para exigir el cumplimento de pagos retroactivos. Foto cortesía sección 50 SNTE

Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 25

Monterrey, NL., Funcionarios del gobierno del estado desconocieron un amparo que avala el pago del retroactivo de las pensiones de maestros adscritos a la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y pidieron una renovación de ese recurso legal para hacer válido el pago pendiente por el incremento de 6.43 por ciento de sus pensiones.

Lucilda Pérez, a nombre de mentores jubilados, dijo que si bien lograron reactivar la mesa de negociaciones con miras a obtener sus pagos, en su reunión más reciente con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana estatal, Héctor Mateos, y José Carlos Hernández, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón), no se llegó a ningún acuerdo, ya que los servidores públicos no llevaron propuestas al diálogo.

Educadores reprocharon que sus interlocutores desconocieron amparos y jurisprudencias a su favor, una de ellas emitida en 1995, y ahora nos dicen, de forma muy déspota, que ya no tiene vigencia: ‘váyanse con el juez a ver qué les dice’. Esas maneras no se las conocíamos, porque nunca nos habían dicho ‘no se puede, no les vamos a pagar’”, expuso Pérez.