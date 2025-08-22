Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de agosto de 2025, p. 25

A propuesta de la representación de Morena, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutió la petición para un procedimiento oficioso de fiscalización de los recursos usados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Campeche.

En el proyecto planteado por el partido guinda se advierte que hay indicios de que, con la gestión del dirigente nacional del tricolor, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, se ha montado un entramado de desvíos, simulaciones y enriquecimiento ilícito. No obstante, la propuesta fue descartada por unanimidad por los consejeros, al considerar que no contenía elementos de prueba.

Mientras, su discusión generó acusaciones mutuas entre los representantes de Morena y del PRI ante el órgano electoral.

“No estamos hablando de hechos aislados, sino de un patrón sistemático; frente a ello, no podemos hablar de un dirigente partidista común, la propia definición del término lo describe.

“Un delincuente es aquel que infringe la ley, un malhechor, un transgresor; así se caracteriza hoy la trayectoria de Alejandro Moreno”, sostuvo el representante morenista, Guillermo Santiago Rodríguez, quien recordó que tras una primera solicitud de desafuero, la fiscalía de Campeche presentó una segunda petición.